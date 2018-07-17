تكريم “مبابي” بإطلاق اسمه على أضخم ثور في الأرجنتين

أطلقت إحدى الشركات الأرجنتينية اسم كيليان مبابي، أفضل لاعب صاعد في العالم والمتوَّج بكأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا، اليوم على ثور في الأرجنتين يبلغ وزنه 920 كيلوجرامًا كنوع من التكريم.

وينتمي الثور لسلالة “أنجوس” ويبلغ عمره عامًا واحدًا وعشرة أشهر، ونقل هذا الثور من مدينة جنرال أتشا على بُعد 700 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس إلى العاصمة نفسها، وهو أول “عيّنة” لشركة “سوسييداد رورال” بالأرجنتين والتي تجمع أبرز رجال الأعمال والمقاولين في مجال تربية الحيوانات بالأرجنتين، ومقرها بالعاصمة بوينس آيرس.

ويأتي إطلاق اسم مبابي على هذا الثور الضخم كوسيلة لإبداء الإعجاب بالنجم الفرنسي الشاب مبابي /19 عامًا/ الذي كان ضمن أبرز نجوم المونديال الروسي، ولعب دورًا بارزًا في فوز المنتخب الفرنسي باللقب من خلال الموهبة الرائعة التي يتمتع بها ونشاطه في الملعب وعدم قدرة مدافعي الفرق المنافسة على إيقافه.

وسجل مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الرابع لفريقه في المباراة النهائية التي فاز فيها على المنتخب الكرواتي 4 / 2 كما توج بجائزة أفضل لاعب شاب صاعد في هذه النسخة من المونديال التي اختتمت أمس.