تقارير اعلامية: زيدان يلحق بـ رونالدو في يوفنتوس

قالت تقارير إعلامية إسبانية صباح اليوم، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف ينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد رحيله عن منصبه في ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، بعد تحقيقه لـ لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وقال esRadio الإسباني بأن زين الدين زيدان سينضم في أكتوبر المُقبل إلى يوفنتوس للعمل كمستشار لرئيس النادي، وفي حالة إقالة المدرب إليجري المدرب الحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فإن زيدان سوف يكون هو المدرب القادم للسيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير إعلامية، بأن زيدان قد قرر الرحيل عن ريال مدريد وذلك برغبته الشخصية، وهذا على الرغم من نجاحه منقطع النظير مع النادي الملكي، حيث حقق زيدان 3 بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري خلال 3 مواسم مع ريال مدريد.