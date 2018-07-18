“هيئة الزراعة” الكويتية ترفع الحظر عن استيراد الطيور من الفلبين

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا اليوم الأربعاء بالسماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من الفلبين لخلوها من مرض انفلونزا الطيور.

وأكد بيان صحفي صادر عن الهيئة ضرورة خضوع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق اجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والاجراء المنصوص عليه في لائحة الحجر البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجى.

وذكر انه سوف يتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية في ذلك.