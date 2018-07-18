الكويت والسعودية توقعان رسمياً على محضر انشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي

عقد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية جلسة مباحثات رسمية مع عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك صباح اليوم الأربعاء تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وإنفاذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصهما على مواصلة مسيرة الاخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قام معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وعادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء المجلس كل من السفير خالد الجارالله نائب وزير الخارجية والسفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم والسفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية والسفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية والسفير صالح اللوغاني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمستشار عبدالله الموعد مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.