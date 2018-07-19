“أفريقيا فازت بكأس العالم”.. جملة تثير غضب فرنسا!

«أفريقيا فازت بكأس العالم».. جملة استشاط لها السفير الفرنسي في واشنطن غضبا عندما قالها المذيع الشهير تريفور نواه مقدم البرنامج الكوميدي الأمريكي «ذا ديلي شو».

وخلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الذي يذاع على قناة «كوميدي سنترال» قال نواه وهو من جنوب أفريقيا إن «أفريقيا فازت بكأس العالم».

وأضاف «أفهم أن عليهم القول إن الفريق الفرنسي هو الفائز. لكن انظر لهؤلاء الرجال.. فأنتم لا تكتسبون لون البشرة هذا بمجرد التجول في جنوب فرنسا يا أصدقائي».

وكتب السفير الفرنسي جيرار أرو في خطاب نشر على حساب السفارة الفرنسية على تويتر يقول «بوصف الفريق بأنه فريق أفريقيا يبدو أنك تنكر عليه أنه فرنسي. هذا، حتى على سبيل المزاح، يعطي شرعية للفكر القائل بأن بياض البشرة هو السمة الوحيدة التي يعرف بها الفرنسي».