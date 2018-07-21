السجن 8 سنوات لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهمة اختلاس أموال الدولة واستغلال النفوذ

قضت محكمة كوريا الجنوبية بالسجن 8 سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد، بارك كون-هيه؛ بتهمة اختلاس أموال الدولة واستغلال نفوذها بطريقة غير قانونية. وحسب وكالة «يونهاب» تواجه بارك السجن 6 سنوات لتلقيها رشوة من ميزانية وكالة الاستخبارات الوطنية، مع تغريمها 3.3 مليار وون (ما يعادل 3 ملايين دولار)، إضافة إلى السجن عامين لمشاركتها بشكل غير قانوني في ترشيح مرشحين للانتخابات من الحزب الحاكم خلال فترة رئاستها. وأصبحت بارك (65 عاما) أول رئيسة منتخبة تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أزمة أصابت البلاد بالشلل منذ أكتوبر 2016، وأشاعت اضطرابا بسبب فضيحة فساد، أدت أيضا إلى اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ ومحاكمته. وكانت محكمة سيول المركزية قضت بسجن بارك لمدة 24 عاما على إثر تلك الفضيحة، بينما تواجه، بعدما فقدت حصانتها الرئاسية، اتهامات جنائية تتعلق بتلقي رشاوى وابتزاز واستغلال السلطة بالتآمر مع صديقتها تشوي سون-