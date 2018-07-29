قطر تنفي مزاعم “صنداي تايمز” حول مونديال 2022

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث (حكومية قطرية) ما وصفته بـ”ادعاءات” صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأخيرة فيما يتعلق بملف دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد؛ وصل “الأناضول” أنها “تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات العارية عن الصحة تماماً”.

وأوردت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية؛ في تقرير لها ان الفريق المكلف بملف ترشح قطر لاستضافة كأس العالم 2022 أدار حملة سرية في عام 2010 للإضرار بملفات الدول المنافسة.

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وأشارت اللجنة في البيان إلى “تعاونها التام مع التحقيقات الشاملة التي أقامها المحام الأمريكي والمحقق الفيدرالي السابق مايكل غارسيا في كافة ملفات استضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم 2018 و2022.”

وأضافت أن “هذه التحقيقات أثبتت نزاهة ملف دولة قطر وتوافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بآلية الترشح لاستضافة البطولة.”

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال كأس العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2022.