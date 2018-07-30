منح الرخصة الثالثة لتشغيل السينما في السعودية

سلّم وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد العواد اليوم، الرخصة الثالثة لتشغيل السينما وذلك لاتحاد مجموعة الراشد -امباير سينما، الذي يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة بواقع 30 دار سينما خلال ثلاث سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية 2030.