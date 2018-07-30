الكويت خلف فنزويلا وإيران بين أرخص الدول عالميا في أسعار البنزين

نشرت وكالة “بلومبرغ” قائمة بأسعار البنزين حول العالم، تصدرت فيها الدول الأوروبية قائمة الأغلى، في حين جاءت بعض الدول العربية في قائمة الأرخص.

وبرز في التقرير أنّ أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بينما تنخفض كلفتها في الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدر للبترول فكلفة البنزين فيها منخفضة.

وتصدرت فنزويلا قائمة أرخص أسعار البنزين حيث يصل سعر الليتر إلى 0.01 دولار للتر الواحد، وجاءت ايران في المرتبة الثانية بـ 0.28 دولار للتر، وبعدها الكويت بـ 0.35 دولار للتر، وثمّ نيجيريا بـ 0.41 دولار للتر. وحلّت مصر في المرتبة الخامسة بـ 0.43 دولار للتر وبعدها السعودية بـ 0.54 دولار للتر.

وفي المقابل، تصدرت هونغ كونغ المرتبة الأولى من حيث أغلى الأسعار للبنزين بـ2.09 دولارين للتر، تلتها النرويج بـ2.02 دولارين للتر، وثم هولندا بـ1.93 دولار للتر.