‫مسؤولون أميركيون: العقوبات على ⁧‫#إيران‬⁩ تدخل حيز التنفيذ عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش صباح الغد‬

أكد مسؤول أمريكي، اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة تستهدف قطع التمويل عن إيران حتى توقف زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن الهدف من العقوبات “تغيير تصرفات طهران”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن العقوبات على إيران تدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة صباح غد بتوقيت غرينتش، وسنطبقها بدقة، مشيرًا إلى أن إيران تستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية.

وتابع: لن نعطي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران، وشكلنا جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات، وأشار المسئول في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد، للقاء الإيرانيين في أي وقت لعقد اتفاق.