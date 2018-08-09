“الكويتية”: احد طلبتنا المبتعثين لدراسة الطيران في ولاية أريزونا الامريكية تعرض لحادث بسيط

قالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأن أحد طلبتها المبتعثين لدراسة الطيران في ولاية اريزونا الامريكية قد تعرض لحادث بسيط أثناء التدريب على عملية هبوط الطائرة حيث انزلقت الطائرة عن المدرج بسبب وجود رياح جانبيّة مما أدى إلى انحراف الطائرة عن المدرج وتسبب ذلك بأضرار مادية بالطائرة دون إصابة الطالب المتدرب بأية جروح ولله الحمد حيث يوجد حالياً في مسكنه وتم الاتصال بالطالب و عائلته من قبل الإدارة العليا والمسؤولين للاطمئنان عليه بعد الحادث، سائلين الله تعالى السلامة للجميع.