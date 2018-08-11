(طنجة) المغربية تحتضن السوبر الإسباني بين برشلونة واشبيلية غدا

يحتضن ملعب (طنجة الكبير) مساء غد الأحد مباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين فريقي برشلونة وإشبيلية في اللقاء الافتتاحي للموسم الكروي 2018 – 2019 .

ويسعى الفريقان الى قص شريط البطولات مع بداية الموسم الجديد عبر هذه المباراة وتحقيق بداية جيدة تعطي الفريق الفائز دافعا كبيرا لتحقيق نتائج ايجابية في منافسات الموسم ورفع قدرته التنافسية.

فمن ناحية برشلونة يرغب الفريق الكتالوني الذي حقق لقب السوبر الاسباني 13 مرة الى الفوز بلقبه الثالث مع مدربه أرنستو فالفيردي الذي حقق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي معتمدا على العديد من نجومه يأتي على رأسهم البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي.

وفي المقابل يدخل الفريق الاندلسي (اشبيلية) اللقاء طامعا بتحقيق لقب السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيقه عام 2007.

وسيشهد لقاء السوبر غدا العودة الى نظام المباراة الواحدة بعد ان تم الاعتماد على نظام الذهاب والاياب لسنوات اضافة الى تطبيق تقنية الفيديو (فار) والسماح باجراء تغيير رابع للفريقين في حال امتدت المباراة إلى الاشواط إلاضافية.

وبخلاف تجربة الاتحاد الفرنسي الذي استعان بحكم مغربي لنهائي كأس السوبر الماضية التي اقيمت في المغرب اعلن الاتحاد الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي حكما لمباراة الغد.