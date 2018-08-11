إشبيلية: تركيزنا على الدوري الأوروبي وليس على نهائي السوبر أمام برشلونة

أكد خواكين كاسترو، المدير الرياضي لإشبيلية، تفضيل فريقه التأهل إلى الأدوار المقبلة لبطولة الدوري الأوروبي، على الفوز بكأس ملك إسبانيا، أمام برشلونة، غدا الأحد.

وقال كاسترو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “علينا أن نستمتع يوم الأحد (النهائي)، وعلى أي حال يجب أن نركز على الفوز في الدوري الأوروبي”.

وأردف “نحتاج للنمو على المستوى الاقتصادي”.

وعن التجديد للإسباني بابلو سارابيا، قال “نحن نقدر سارابيا كثيرا، النادي حسن راتبه وقدم عرضا لتجديد عقده، والآن القرار بيده”.

وبشأن موقف الدولي الفرنسي، ستيفن نزونزي، أجاب: “نزونزي طلب الرحيل، ولكننا أخبرناه بأن عقده لا يزال ساريا، ومن يريد ضمه عليه دفع الشرط الجزائي”.

ويشارك الفريق الأندلسي في نهائي السوبر الإسباني، باعتباره وصيفا لكأس الملك، على ملعب ابن بطوطة في طنجة المغربية.