نصائح صحية للحجاج تضمن سلامتهم

نشرت صحيفة عكاظ إرشادات دعت اليها هيئة “الغذاء والدواء” في السعودية، تسهم في ضمان سلامة وصحة الحجاج، من خلال دورها الرقابي والإشرافي، فضلاً عن الجوانب التوعوية.

وحثت الهيئة على الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تخص الأغذية والأدوية. ودعت هيئة الغذاء والدواء، ضيوف الرحمن إلى اتباع عدد من الإرشادات من شأنها تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، وهي تناول الأطعمة من منشآت غذائية نظيفة، مع التأكد من تاريخ صلاحيتها، والامتناع عن تناول الأطعمة المكشوفة مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، والابتعاد عن اللحوم غير الناضجة، ومنتجات الحليب غير المبسترة، كذلك عدم تناول الأطعمة التي يشتبه في تغير خواصها من طعم أو لون أو شكل.

كما نصحت الهيئة بشرب المياه المعبأة، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، بشكل دوري.

وأرشدت “الغذاء والدواء” مستخدمي الأدوية خلال رحلة الحج إلى حفظها في عبواتها الأصلية بعيداً عن أشعة الشمس، وعدم التوقف عن أخذ الدواء إلا بعد انتهاء مدة العلاج حسب توجيهات الطبيب، وفي حال نسيان جرعة دواء، فتؤخذ في أقرب وقت ممكن، ولكن عند اقتراب موعد الجرعة الثانية يكتفى بتناول جرعة واحدة فقط، محذرة من تناول دواء لحاج آخر حتى لو تشابهت الأعراض.