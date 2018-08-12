“الطيران المدني” الكويتية: 805ر542 ألف راكب إجمالي عدد المسافرين خلال إجازة عيد الأضحى

قال المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان اليوم الأحد أن إجمالي عدد المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال إجازة عيد الأضحى سيبلغ نحو 805ر542 ألف راكب بنسبة زيادة 52 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد الرحلات المغادرة خلال عطلة العيد لهذا العام سيبلغ 1665 رحلة تقل 533ر223 ألف راكب في حين أن عدد الرحلات القادمة سيبلغ 1675 رحلة تنقل 272ر319 ألف راكب.

ولفت الى ان عطلة العيد تتزامن مع إنتهاء فترة الإجازة الصيفية مما يحمل الإدارة مسؤولية مضاعفة لتوفير كل سبل الراحة للمسافرين وتسهيل انسيابية حركة عودتهم إلى البلاد.

واشار ال أنه تم تشكيل فرق عمل من الإدارات التشغيلية لخلق دعم ومساندة لإدارة العمليات خلال المرحلة الأخيرة من موسم الصيف وتجاوز كل العقبات التي قد تواجه المسافرين العائدين مناشدا اياهم التعاون والتفهم خلال هذه الفترة التي ستشهد زحاما.

وأكد ان “ما تحقق حتى الآن من نجاحات جاء نتيجة تطبيق خطة (الطيران المدني) في أبريل الماضي التي اشتملت على مجموعة من التحسينات لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتسهيل حركتهم والتغلب على الإزدحام”.

وتابع أن “النجاح الذي تحقق جاء بفضل جهود وزارة الداخلية التي كان لها دور رئيسي في تسهيل حركة الركاب وكذلك دور الإدارة العامة للجمارك وشركات الطيران العاملة وشركات مزودي الخدمات الأرضية”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن يوم الإثنين الماضي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ستكون خمسة أيام في الفترة من يوم الأحد الموافق 19 الى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس الحالي.