(هيئة الاتصالات) الكويتية تحجب تطبيقات كشف الأرقام عن مزودي خدمة الانترنت في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الأحد أنها شرعت بحجب ما يسمى بتطبيقات كشف الأرقام عن مزودي خدمة الانترنت في دولة الكويت.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا الحجب جاء بعد أن تبين لها أن هذه البرامج تنتهك خصوصية الاشخاص وتسهل عملية الوصول لبياناتهم الخاصة مما أفقدهم الحماية الأمنية لمعلوماتهم مضيفة أن ذلك أدى إلى حدوث مشاكل أسرية وجرائم وسرقة حسابات بنكية.

وبينت أن المستخدم عندما يقوم بتثبيت تطبيقات كشف الأرقام فإنه يمنح التطبيق الصلاحية للوصول إلى جميع البيانات المرتبطة بجهازه مثل الأرقام والعناوين من دون أي حذف أو تعديل وكما هي مخزنة وغيرها من بيانات قام بحفظها مقابل كل رقم هاتف.

وقالت إنه استنادا إلى سياسة الخصوصية المتعلقة بتطبيقات كشف الارقام تقوم هذه التطبيقات بجمع واستخدام أرقام الهاتف والأسماء والبيانات المقابلة للأرقام والمحملة على جهاز المستخدم ورفعها الى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق دون أدنى مسؤولية.

وأكدت الهئية رفضها التام لهذه الانتهاكات وما يترتب عليها من مشاكل مشددة في الوقت ذاته على أن خصوصية البيانات وحمايتها تعتبر من أهم اهدافها.

وأفادت بأنها أعدت لائحة (حماية الخصوصية) التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة لضمان حماية تداول ومعالجة بيانات الأفراد بطريقة مشروعة وآمنة دون الإفصاح عنها لأية أطراف أخرى إلا بعلم أصحاب البيانات مؤكدة أن من يخالف هذه اللائحة سيتعرض للمساءلة القانونية.