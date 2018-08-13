“الاطفاء” الكويتية:انقاذ 6 اشخاص قبل غرق سفينتهم بالقرب من ميناء الدوحة

أعلنت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الاثنين تمكن رجال الإطفاء البحري من انقاذ ستة اشخاص كانوا على متن سفينة خشبية تعرضت للغرق بالقرب من ميناء الدوحة.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) في بيان صحفي ان زوارق مركز الشويخ للاطفاء البحري هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي مركز العمليات بلاغا يفيد بتعرض سفينة للغرق.

وأوضحت ان زوارق الإطفاء وصلت الى موقع الحادث قبل غرق السفينة بقليل ما مكنهم من انتشال جميع ركابها دون اصابة احد منهم.

واشارت الادارة الى اصابة احد رجال الاطفاء بكسر في اليد خلال عملية الإنقاذ وتم نقله إلى المستشفى لأخذ العلاج اللازم.