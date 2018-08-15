مسلمة تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للكونغرس الأمريكي

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن مشرعة مسلمة فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية (مينيسوتا) لتحل محل النائب الديمقراطي كيث إليسون في إشارة إلى أن الناخبين الأمريكيين يتبنون بشكل متزايد التنوع في السياسة.

وقالت التقارير إن إلهان عمر (36 عاما) وهي في الأصل لاجئة من جذور صومالية تمكنت من هزيمة ستة مرشحين في السباق على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب الأمريكي.

وأشارت إلى أن عمر التي هاجرت إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة فازت بترشيح الحزب الديمقراطي عن الدائرة الخامسة في مينيسوتا أمس الثلاثاء متغلبة على رئيس مجلس نواب الولاية.

وكان إليسون الذي يترشح لمنصب النائب العام بولاية مينيسوتا أول مسلم ينتخب للكونغرس في عام 2006.

وستخوض عمر السباق للفوز بمقعد في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل عندما يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب الذي يتألف من 435 مقعدا بالإضافة إلى ثلث مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن تنضم إلى رشيدة طليب وهي أمريكية فلسطينية وأول امرأة مسلمة في الكونغرس.

وكانت طليب وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي تخولها أن تصبح أول مسلمة تنتخب في الكونغرس.

وفازت المحامية السابقة (42 عاما) بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية في (ميشيغن) متفوقة على خمسة منافسين ديمقراطيين ولم يتقدم أي مرشح آخر من الجمهوريين لمواجهتها وبالتالي ضمنت دخولها إلى مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية في نوفمبر المقبل.