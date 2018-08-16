“الداخلية”: إيقاف تسليم الجواز الإلكتروني بالمدارس بدءا من الغد.. لبدء الموسم الدراسي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أعلنت انه سوف يتم إيقاف تسليم الجواز الإلكتروني في المراكز التي توجد بالمدارس التي خصصت لتوزيع الجوازات الإلكترونية بجميع المحافظات اعتبارا من غداً 17/8/2018 وذلك لبدء الموسم الدراسي الجديد.

وأضافت الإدارة أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستواصل كما في السابق تسليم جواز السفر الإلكتروني الجديد في الفترة الصباحية والمسائية من مراكز الخدمة الستة وهي:-

م المحافظة اسم المركز

1 محافظة العاصمة مركز خدمة الشامية

2 محافظة الفروانية مركز خدمة اشبيلية

3 محافظة الاحمدي مركز خدمة فهد الاحمد

4 محافظة الجهراء مركز خدمة سعد العبدلله

5 محافظة مبارك الكبير مركز خدمة العدان ق (7)

6 محافظة حولي مركز خدمة غرب مشرف