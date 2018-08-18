الاتصالات السعودية: “مليونا جيجا لمليوني حاج” هدية لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعوديتان اليوم السبت عن مبادرتهما في تقديم هدية لضيوف الرحمن تتضمن توفير “مليوني جيجا لمليوني حاج”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان ذلك يأتي بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية وشركة (اتحاد اتصالات موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة (فيرجن موبايل) وشركة اتحاد جوراء (ليبارا).

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان وحرص المملكة العربية السعودية على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام.

كما تهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة (حج ذكي) لتحسين تجربتهم والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة للحجاج.