وفاة عاملين واصابة 8 اطفائين في حريق ضخم التهم سوق الخيام

لقي عامليين آسيويين مصرعهما وأصيب 8 اطفائين بحالات اختناق واجهاد حراري، في حريق ضخم التهم مساحة كبيرة من سوق الخيام بمنطقة الري فجر اليوم، كما أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالسوق.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العميد خليل أمير أن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً يفيد عن اندلاع حريق هائل في سوق الخيام الكائن بمنطقة الري، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية ومشرف وصبحان والمدينة والاسناد بقيادة نائب المدير العام لشئون لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة العاصمة المقدم أحمد الرشيدي إلى موقع البلاغ ووصلت أول فرقة إطفاء للموقع في غضون 3 دقائق.

وأضاف العميد الأمير ءن رجال الاطفاء وفور وصولهم تبين لهم أن مساحة الحريق تبلغ 5000 متر مربع وأن هناك اثنان من العمال محاصرين وسط النيران، حيث أنهما يستقلان المكان للسكن، لافتاً إلى أن رجال الاطفاء تمكنوا من الوصول إليهما بعد اقتحام النيران وتم نقلهما عن طريق فنيي الطوارىء الطبية للمستشفى وهما بحالة خطرة إلا أنهما توفيا بعد وصولهما إلى المستشفى.

وأضاف العميد الأمير أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطر على الحادث ومنع امتداده لباقي السوق بوقت قياسي بعد جهود متواصلة في عمليات مكافحة الحريق الذي كانت محتوياته خيام ومواد أولية تستخدم في صناعتها، حيث كانت هناك كميات هائلة مخزنة بطريقة متكدسة بالعراء ومستودعات غير مستوفية للشروط الوقائية، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 8 اطفائين أثناء عملية مكافحة الحريق وتم نقل أحدهم للعلاج في المستشفى، موضحاً أن ضباط مراقبة تحقيق حوادث الحريق باشروا عملهم في التحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

حضر إلى الموقع رئيس مركز اطفاء الشويخ الصناعية بالانابة المقدم أحمد الفيلكاوي ورؤساء المراكز المشاركة في الحادث، ومن الجهات الأخرى تواجدت في الموقع رجال أمن وزارة الداخلية والطوارىء الطبية.