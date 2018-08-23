الحجاج المتعجلون يتمون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع

يبدأ الحجاج المتعجلون اليوم الخميس (ثاني أيام التشريق) مغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات الثلاث ليتجهوا إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في رسالة للتوعية موجهة إلى الحجاج ان مناسك اليوم الثاني من أيام التشريق تشمل رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتيب بسبع حصيات ويكبر الحاج مع كل حصاة.

وذكرت أنه يسن للحاج أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى مبينة أن وقت الرمي يكون بعد الزوال إلى آخر الليل ويجوز للمتعجل أن ينفر من مشعر منى قبيل غروب شمس اليوم 12 من ذي الحجة فإن غربت شمسه لزمه المبيت والرمي يوم ال13 الموافق غدا الجمعة.

وحذرت الوزارة من اصطحاب الأطفال أثناء رمي الجمرات حرصا على سلامتهم وتجنبا لضياعهم وسط الزحام.

ووجهت الوزارة بالالتزام بمواعيد ومسارات وجداول التفويج وتعليمات المسؤول عنها لاسيما أن أغلب الحجاج المتأخرين يفضلون الانتظار حتى انقضاء الزحام فيمضون أوقاتا أطول عند الجمرات إما للدعاء أو بغرض التقاط الصور ما قد يعرضهم إلى الخطر أو يعرقل غيرهم في إكمال فريضتهم.

إلى ذلك أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن التنظيم القائم يهدف إلى تقسيم الحجاج إلى مجموعتين أولاهما مجموعة المتعجلين الذين يغادرون مشعر منى في ثاني أيام التشريق والمجموعة الأخرى التي تغادر في ثالث أيام التشريق بما يضمن عدم تجاوز الطاقات الاستيعابية خاصة عند رمي الجمرات وفي المسجد الحرام.