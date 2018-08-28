“هيئة الزراعة” الكويتية: فرض الحظر على جميع أنواع الطيور من ماليزيا وألمانيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الثلاثاء عن فرضها قرارا بالحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ماليزيا وألمانيا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار نص على ضرورة أن تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق اجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

واوضح البيان أنه سيتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات في مختبر الهيئة وعلى أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.