“اتحاد المصارف” لـ”البنوك”: أوقفوا تحصيل رسوم الرسائل النصية

بناء على توجيهات شفهية من بنك الكويت المركزي، أبلغ اتحاد مصارف الكويت كل البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية بالتوقف عن تحصيل أي اشتراكات أو رسوم عن خدمات الرسائل القصيرة، حتى قبل موعد تفعيل التعليمات الخاصة بمجانية تلك الخدمات لكل العملاء اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل.

وكانت بعض البنوك قد دعت عملاءها ممن حل عليهم موعد تجديد اشتراكاتهم في خدمة الرسائل النصية لتجديد اشتراكاتهم، كون موعد تفعيل تعليمات «المركزي» بجعلها مجاناً لم يأت بعد.

على صعيد متصل، نصحت مصادر مطلعة عملاء البنوك عند تلقيها رسائل بتجديد الخدمة بالمبادرة بالاتصال مباشرة بمراكز خدمة العملاء في البنك والتأكيد على عدم رغبتهم في تجديد الخدمة بعدما أصبحت مجانية بأمر «المركزي».

وطالبت البنوك باعتبار تعليمات «المركزي» سارية المفعول من تاريخ صدورها في منتصف الشهر الجاري، اذ كيف تحصل رسوم خدمة عن سنة مقبلة فيما ستصبح الخدمة مجانية بعد أيام لجميع العملاء الأفراد وعن كل المعاملات المصرفية التي تتم على حساباتهم، بما فيها عمليات البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والمعاملات الإلكترونية الأخرى.

يذكر ان محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، كان قد أصدر تعليماته إلى جميع البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بتوفير خدمة الرسائل النصية مجاناً لجميع عملائها الأفراد عن كل المعاملات المصرفية التي تتم على حساباتهم بما فيها عمليات البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي يقوم بها العميل، إلا في الحالات التي يطلب فيها العميل التواصل معه بطرق أخرى كالبريد الإلكتروني أو الإشعارات التي ترسل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، على أن تلتزم البنوك بتوفير الأنظمة الإلكترونية التي تدعم هذه الخدمات، بحيث تُطبّق هذه الخدمات بالكامل ابتداءً من 2018/9/16.