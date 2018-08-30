دراسة تكشف السر وراء عيش أطول مدة ممكنة

إذا كنت ترغب في العيش لأطول مدة ممكنة، فيجب أن تأخذ وزنك بعين الاعتبار وأن تبدأ من اليوم برفع الأثقال لتقوية عضلاتك.

ووجدت دراسة جديدة، نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الأشخاص الذين يتوفرون على عضلات قوية سيعيشون مدة أطول من أصحاب العضلات الضعيفة.

وقالت الدراسة، التي أنجزها خبراء من جامعة ميتشيغان الأميركية، إن قوة العضلات هي التي تحدث فرقا في طول العمر وليست “الكتلة”.

وأضافت “أبحاثنا تشير إلى أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين بناء وتقوية العضلات يعيشون لمدة أطول ويواجهون بشكل جيد مشاكل وعقبات الشيخوخة”.

وتابعت “لا تركز نتائجنا على القيام بتمارين رياضية فقط التي تزيد من معدل نضبضات القلب، بل على رفع الأثقال”.

وقالت الدكتورة كيت دووتشوني “إن الحفاظ على قوة العضلات طوال الحياة -وخاصة في مرحلة الشيخوخة- أمر مهم للغاية”.

وتابعت “أهم العضلات التي يجب الحفاظ عليها وتقويتها هي اليدين، لأن هي التي نستعملها في كل أمور الحياة، مثل الاستحمام وارتداء الملابس والأكل والتنظيف والطهي..”