بورصة الكويت توقف شركتي “صيرفة” و”مشرف” عن التداول لعدم تقديم بياناتهما المالية

أوقفت شركة بورصة الكويت تداول سهمي شركتي الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية ومشرف للتجارة والمقاولات لعدم تقديمهما نتائج بياناتهما المالية.

وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن قرار إيقاف الشركتين عن التداول يأتي تطبيقا للمادة (1-18) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).

وتتولى بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها كاملة إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.

وأسست البورصة في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر في 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.