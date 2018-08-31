كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي “كوستا كوفي” البريطانية مقابل 5.1 مليار دولار

وافقت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية على شراء سلسلة مقاهي كوستا كوفي البريطانية نظير 9ر3 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار)، كي تتوسع في مجال المشروبات الساخنة.

ووافقت شركة “وايت بريد بي.إل.سي” المالكة لسلسلة كوستا كوفي على بيعها بسعر يزيد 16 ضعفا عن حجم إيراداتها هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات، حسبما ذكرت الشركتان في بيان اليوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا جيمس كوينزي اليوم الجمعة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن “المشروبات الساخنة هي من بين القطاعات القليلة الباقية في مجال المشروبات التي لا تمتلك فيه كوكاكولا علامة تجارية عالمية”.

وأضاف أن “كوستا تتيح لنا دخول هذا السوق من خلال اسم قوي في مجال صناعة القهوة”.

وتتجه شركات تصنيع المشروبات الخفيفة إلى توسيع نشاطها في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن بدائل لمشروبات الصودا المحلاة بالسكر. وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت شركة بيبسي كو للمشروبات الغازية على شراء شركة “صودا ستريم” المتخصصة في صنع ماكينات توزيع المياه الفوارة مقابل 3.2 مليار دولار.

وكانت شركة وايت بريد عن كشفت في نيسان/ابريل الماضي عن اعتزامها بيع سلسلة كوستا، بعد ضغوط من المستثمرين النشطين الذين يرون ضرورة فصل سلسلة المقاهي عن عمليات الشركة في مجال الفندقة.