الموت يغيب سعد السيلاوي مدير مكتب “العربية” في الأردن

غيَّب الموت، السبت، الإعلامي الأردني، سعد السيلاوي، مدير مكتب شبكة العربية في الأردن.

ونعى تركي الدخيل، مدير القناة، السيلاوي على تويتر، قائلاً: انتقل إلى رحمة الله الأستاذ سعد السيلاوي_غفر_الله_له بعد صراع مع المرض. وشبكة العربية إذ تنعى مدير مكتبها في الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان. رحمك_الله أبا سري كنت إنسانا محبا للجميع صحافيا لامعا كافحت المرض بالبسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأصيب السيلاوي (55 عاماً) قبل سنوات بالسرطان في حنجرته، وتم استئصاله خلال عملية في كندا.

وبدأ السيلاوي عمله مع تأسيس “إم بي سي”، قبل 27 عاماً، وغطى عشرات الأحداث في العالم العربي.