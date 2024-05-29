نقل العرض الفني (شينجاينغ.. أرض رائعة) جمهور مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الكويتي اليوم الثلاثاء إلى أجمل المقاطعات في الصين (شينجيانغ) عبر مجموعة من اللوحات البصرية والغنائية التي عكست الثقافة والفلكلور الشعبي هناك.

تضمن العرض الذي قدمه الوفد الثقافي والفني الصيني الزائر لدولة الكويت فقرات منها (رقصات من جبل تيان شان) التي عبرت عن فلكلور وموسيقى المقاطعة الواقعة شمال غرب الصين و(الأغاني على طريق الحرير الجديد) التي أطربت الحضور بأجمل الألحان والأصوات والاستعراضات.

وقدم المعرض الفني المصاحب صورا تعبر عن أهم معالم مقاطعة (شينجيانغ) منها (جبل تيان شان) المعروف بـ(جبل السماء) وهو من أعلى القمم في جهة الشمال وقد سمي بهذا الاسم لارتفاعه الشاهق.

كما تضمن صورا للصحاري والسهول والبراري في هذه المقاطعة التي تعد واحدة من أكبر المقاطعات مساحة وتتميز بالأراضي الشاسعة والجبال والبحيرات والصحاري الجميلة.

وقدم المعرض صورا تعبر عن أهم الرياضات هناك مثل صيد الأرانب والطيور ومهارات تدريب الصقور على الصيد وأيضا بحيرة (سيرام) التي تعكس صورة جمال الصحراء في المقاطعة.

وبهذه المناسبة قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيناوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش العرض إن منطقة (شينجيانغ) تتميز بالقوميات المتعددة وبالمناظر الطبيعية الخلابة والاستعراضات الشعبية والموسيقى.

وأضاف السفير جيناوي أن هذا العرض يهدف إلى الترويج للموارد السياحية الغنية في الصين وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين مرحبا بزيارة الشعب الكويتي إلى الصين عامة وإلى مقاطعة (شينجيانغ) خاصة.

وثمن عاليا توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس الصيني شي جين بينغ لجهة رسم مسار الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين.