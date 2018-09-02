وفاة الفنانة المصرية كوثر رمزي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى ، فجر امس السبت الفنانة المصرية المعروفة كوثر رمزي، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، إن سبب الوفاة كان حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

وخلال حديثه عن اللحظات الأخيرة في حياتها، قال شقيقها أنور رمزي للصحيفة:”تعرضت لقرحة مفاجئة لم تكن مصابة بها سابقا. وتسببت القرحة بهبوط دموي، وبقيت حوالي يومين في المستشفى وتوفيت بعد ذلك”.

وبعد الصلاة عليها في أحد مساجد القاهرة، نقل جثمانها ليدفن بمقبرة العائلة.

والفنانة الراحلة، كانت متزوجة من مدير أمن شركة أدكو للأدوية، ولم تنجب أي أطفال وبعد وفاة زوجها قبل 21 عاما،عاشت بمنزل أخيها أنور رمزي بالعجوزة .