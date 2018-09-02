طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مقاعد الدراسة غدا الاثنين

تستعد وزارة التربية لاستقبال طلبة بقية صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة غدا الاثنين ومن ثم رياض الأطفال بعد غد الثلاثاء بإجمالي 251004 طالبا وطالبة.

وطبقا لاحصائية وزارة التربية الكويتية فإن عدد طلبة رياض الأطفال يبلغ حتى الآن 43413 طالبا وطالبة في حين يبلغ عدد طلبة المرحلة الابتدائية 160782 منهم 83799 طالبة و76983 طالبا ويبلغ عدد طلبة المرحلة المتوسطة 123792 منهم 64275 طالبة و59517 طالبا.

وكانت وزارة التربية قد قامت بتمديد مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2018 / 2019 كفترة استثنائية لتلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية دوام الخميس 20 سبتمبر.

وأكدت وكيلة الوزارة للتعليم العام فاطمة الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد استكمال استعداداتها الأساسية والجوهرية بطاقمها الإداري والتعليمي وجاهزيتها لاستقبال العام الجديد وان هناك جهود تبذل على مستوى الوكلاء والإدارات التعليمية الست وأيضا مديري ومديرات المدارس للتأكد من استعداد المدارس لاستقبال الطلبة.

وذكرت الكندري أن الباب مازال مفتوحا لاستقبال طلبات المعلمين الجدد وفق التخصصات المطلوبة والنظم المعمول بها في الوزارة وديوان الخدمة المدنية.

وشددت على الالتزام بما ورد في قرارات النقل والندب لافتة إلى أن هناك مجموعة من قيادات الوزارة وتحديدا في المناطق التعليمة من مدراء المدارس ومدير عام المنطقة التعليمية وموجهين وموجهي اوائل ومدراء مساعدين تم الحاقهم بدورة تدريبية في الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي.

وأضافت ان منطقة العاصمة التعليمية تفتتح هذا العام الدراسي أربع مدارس جديدة في منطقة العاصمة مطلع العام الدراسي الجديد وأن المنطقة بصدد افتتاح روضتي البدر والعدل ومدرسة دايمون المتوسطة بنات في منطقة جابر الأحمد ومدرسة خزنة بروسلي الابتدائية للبنات في القيروان وتم تزويد المدارس الجديدة بكل احتياجاتها.

وفي منطقة الأحمدي التعليمية سيتم افتتاح مدرستين وستتضمن رياض الأطفال وثانوية للبنين وهناك خطة لافتتاح المزيد من المدارس المتبقية التي تم تسلمها خلال الفصل الأول خصوصا افتتاح مدرسة ثانوية للبنات واخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي منطقة الفروانية التعليمية سيتم افتتاح مدرسة متوسطة حديثة في منطقة اشبيلية في حين تشهد منطقة حولي التعليمية افتتاح مدرسة ام القرى خلال الفصل الدراسي الثاني في حال التمكن من تجهيزها او توفر لها الاثاث او تأجيل افتتاحها للعام القادم.

وعلى صعيد مماثل كانت مؤسسة الرعاية السكنية قد اعلنت ان هناك 53 مدرسة تحت التنفيذ للمراحل التعليمية كافة في المناطق السكنية الحديثة حيث بلغت نسبة الإنجاز في 10 منها 100 في المئة وتم تسليمها للوزارة في مدينة صباح الاحمد في حين حددت المؤسسة 25 مايو 2020 موعدا نهائيا لتسلم آخر المدارس.

وكانت الهيئات الادارية والتعليمية في رياض الاطفال ومدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في كلا القطاعين الحكومي والخاص قد باشرت أعمالها في 28 الجاري لضمان استقبال الطلبة وسط أجواء هادئة ومريحة بعيدا عن المشاكل والعراقيل.

واستنفرت الهيئات الادارية مع أول يوم للدوام الرسمي تنفيذا لتعليمات مديري المناطق التعليمية بتفادي المشاكل ورصد أبرز الملاحظات التي تشوب اعمال الاستعدادات والعمل على معالجتها بدءا من الحرص على نظافة الفصول ومرافق المدرسة ومرورا باستكمال الاحتياجات اللازمة من الأثاث وتوفير الكتب الدراسية.

وفي خط متواز دشن مديري المناطق التعليمية الست الدورات التدريبية للمعلمين الجدد بمن فيهم المعلمين الكويتيين حديثي التعيين الذين التحقوا بركب التعليم شهر مايو الماضي حيث سلط المتحدثون على 3 محاور رئيسة شملت الجوانب الادراية والقانونية والفنية لتعريف المعلمين حديثي التعيين بحقوقهم وواجباتهم.