إغلاق عدة مطاعم “ماكدونالدز” في فنزويلا

أعلنت شركة “أركوس دورادوس” الحاصلة على أكبر عدد امتيازات من شركة “ماكدونالدز” العالمية، عن إغلاق عدد من مطاعمها في فنزويلا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة.

وذكرت “أركوس دورادوس” الأرجنتينية، التي تملك أكبر عدد من حقوق الامتياز من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية “ماكدونالدز” في أمريكا اللاتينية في بيان : “نستمر بتكييف نشاطاتنا مع ديناميكية الأسواق التي نتواجد فيها، لذا أغلقنا في الفترة الأخيرة عددا صغيرا من المطاعم في فنزويلا”.

وأكدت الشركة في بيانها أن الأمر لا يتعلق “بإغلاق حقوق امتياز (فرنشايز)” مشددة على استمرار وجود “أكثر من 120 مطعما” في فنزويلا.

ووفقا لبعض الصحف المحلية، فقد شمل القرار إغلاق 7 مطاعم، 4 في العاصمة كاراكاس و3 في مدن أخرى.

وتعاني فنزويلا من أزمة خانقة جدا، ويتوقع صندوق النقد الدولي تضخما نسبته مليون % خلال العام 2018.