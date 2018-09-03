مغردون يطالبون بمنع غريفين من دخول البلاد

طالب عدد من المغردين بمنع مؤدي العروض الكوميدية غريفين من دخول البلاد، على إثر مقاطع له مسيئة للإسلام.

وشن المغردون حملة لمنعه من دخول البلاد، وتنظيم عروض كوميدية تحت وسم «لا_لدخول_غريفين_الكويت»، الذي ظل ضمن الأعلى تداولاً يوم أمس بشبكة تويتر، وشاركت به عدة شخصيات عامة منها نواب ومسؤولون.

وطالب المغردون وزارة الداخلية بسرعة التدخل لمنعه من الدخول، معتبرين أن مجرد وصوله للكويت إساءة الى الدين والشريعة الإسلامية.