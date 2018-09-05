الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي عند 140 ألفاً للدولار

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية أمس، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وقالت وكالة «إيسنا» في تقرير عن تطورات السوق الإيرانية إن «الأسعار تشهد ارتفاعاً أولاً بأول» وأشارت إلى أن سعر الدولار تخطى حاجز 140 ألف ريال، كما تخطى اليورو 160 ألف ريال».

ووفقاً لموقع «بونباست»، الذي يرصد السوق غير الرسمية، جرى عرض الدولار للبيع بسعر يصل إلى 138 ألف ريال، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وكان الريال سجل مستوى قياسياً منخفضاً أول من أمس (الاثنين) عندما بلغ سعر صرفه نحو 128 ألف ريال للدولار، بحسب الموقع.

أتى ذلك في حين يشير السعر الرسمي على موقع البنك المركزي إلى 42000 للدولار الواحد.