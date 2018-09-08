ترامب يهدد برسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لديه رسوم جمركية جاهزة لواردات صينية بقيمة 267 مليار دولار بالإضافة إلى المئتي مليار دولار من بضائع البلد الآسيوي التي تواجه بالفعل خطر رسوم.

وتنفيذ هاتين المجموعتين من الرسوم الجمركية سيجعل فعليا كل واردات الولايات المتحدة من الصين خاضعة لرسوم جديدة بينما تتصاعد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مطالب ترامب بأن تجري

بكين تغييرات رئيسية في سياستها الاقتصادية.

وأبلغ ترامب صحفيين على متن طائرة الرئاسة “مبلغ المئتي مليار دولار الذي نتحدث عنه قد يحدث قريبا جدا تبعا لما يحدث معهم. إلى حد ما فإن الأمر يرجع إلى الصين”.

وأضاف قائلا “أكره أن أقول هذا، لكن وراء ذلك هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة”.

وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار معظمها معدات صناعية ومكونات وسيطة للإلكترونيات، بما في ذلك أشباه الموصلات.

وانتهت في وقت متأخر الخميس فترة للتعليقات العامة بشأن قائمة بقيمة 200 مليار دولار تشمل سلعا استهلاكية ومنتجات صينية أخرى ستخضع لرسوم جمركية تتراوح من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

ووفقا لأرقام حكومية، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 505 مليارات دولار من الصين العام الماضي، وارتفعت الواردات في الأشهر السبعة الأولي من 2018 بحوالي 9 في المئة عن الفترة نفسها من 2017.

وصعد الدولار حوالي 0.4 بالمئة مقابل اليوان الصيني في أعقاب عليقات ترامب.