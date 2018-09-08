“النقانق” تصيب 10 آلاف ألماني بالسرطان

للسرطان أسباب كثيرة تؤدي لإصابة عشرات آلاف المرضى في ألمانيا سنويا. وبناء على دراسات طبية للمركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن ما يزيد على 37% من حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا هذا العام كان يمكن تجنب الإصابة بها.

يتسبب التدخين واحتساء الخمر والطعام المشبع بالدهون وكذلك تلوث الهواء في إصابة عشرات الآلاف من الألمان سنويا بمرض السرطان. وتقول جريدة الأطباء (Ärzte Zeitung) نقلا عن باحثين بالمركز الألماني لأبحاث السرطان (DKFZ) في هايدلبيرغ “لولا عوامل الخطورة تلك لكان عدد مرضى السرطان في ألمانيا انخفض هذا العام بمقدار 165 ألف شخص”.

وأجرى الخبراء في مركز هايدلبيرغ بقيادة البروفسور هيرمان برينر ثلاث دراسات حول عوامل الخطورة التي تتسبب في الإصابة بالسرطان. واهتمت الدراسة الأولى بالتدخين وتناول الكحوليات، والثانية بزيادة الوزن وقلة الحركة والتغذية غير الصحية، أما الدراسة الثالثة فدارت حول تأثير العدوى والعوامل البيئية،كما نقلت الجزيرة نت.

وأظهرت تلك الدراسات أن عوامل الخطورة المذكورة تسببت في إصابة 165 ألف حالة بالسرطان، أي ما يزيد عن 37%، من بين 440 ألف حالة متوقع إصابتها بالسرطان في 2018، لمرضى بين سن 35 و84 عاما.

ورغم ذلك يجب إدراك أن التزام الشخص بأسلوب حياة نموذجي لا يقدم له حماية مطلقة من الإصابة بمرض السرطان، حسب ما كتبت جريدة الأطباء على موقعها بالإنترنت.