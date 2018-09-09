حليمة بولند تشغل مواقع التواصل بهدية تلقتها في السعودية قيمتها 3 ملايين ريال

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطعا مصورا عبر تطبيق “سناب شات” توثق فيه حجم الهدايا التي تلقتها أثناء تواجدها بأحد الفنادق في الرياض.

وأظهر المقطع بولند وهي متفاجئة بعدد من الهدايا في جناحها الذي تقيم فيه، والتي تنوعت ما بين ورود وأطقم ذهبية.

وأبان المقطع بولند وهي تستقبل هدية ثمينة من سعودي إلى جناحها ليبلغها حاملها بأنها تبلغ 3 ملايين ريال، وكتب عليها: “إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”.

ووفقا للفيديو المتداول فإن الهدية هي عبارة عن شنطة ضخمة جدًا تحتوي على مجموعة من أفخم أنواع العطور، بالإضافة إلى عمل زجاجات عطور مخصوصة باسمها وأسماء أفراد عائلتها.