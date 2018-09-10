شركة تركية تصنع “مخلل الدولار” رداً على الهجمات الاقتصادية على تركيا

قامت شركة تركية للصناعات الغذائية في ولاية بورصة غربي البلاد، بإنتاج مخلل الدولار، ردا على الهجمات الاقتصادية على تركيا.

وعرضت الشركة منتجاتها من المخللات بالإضافة إلى علب مخلل الدولار في معرض لعينات المخلل، يُقام في مدينة أورهان غازي بولاية بورصة.

وخلال المعرض قدمت الشركة علبا من مخلل الدولار لرئيس بلدية أورهان غازي، ولرئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو، مؤكدة أنها لن تقوم برفع أسعار المنتجات رغم انخفاض سعر صرف الليرة التركية.