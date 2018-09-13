مصدر أردني : أجرينا أول محادثات فنية مع سوريا لفتح معبر نصيب

كشف مصدر أردني رسمي، الخميس، عن أن حكومة النظام السوري والأردن يجريان أول محادثات فنية لفتح معبر نصيب الحدودي.

جاء ذلك وفق ما أكدته وكالة أنباء “رويترز”، إذ نقلت عن المصدر الأردني الذي قالت إنه رسمي، إجراء المحادثات بالفعل بين الجانبين على الرغم من تصريحات سابقة للنظام السوري بأنه لا يوجد داع لفتح المعبر في الوقت الحالي.

ويأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سوريا سنويا.

وقال المصدر لـ”رويترز”، إن لجنة فنية من البلدين عقدت أول اجتماع لها بشأن المعبر الحدودي أمس الأربعاء لبدء مباحثات حول الترتيبات العملية المطلوبة لإعادة فتح المعبر بدءا بالجمارك، وانتهاء بالجانب الأمني.

وأضاف: “ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة”.

وقال مسؤول أردني آخر، إن المعبر قد يفتح بحلول نهاية هذا العام.

ومعبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا مغلق من 2015 بفعل الأزمة السورية، عندما سيطر عليه مسلحو المعارضة، ما أدى لقطع طريق عبور رئيس لمئات الشاحنات يوميا، التي تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.

ويعلق أيضا القطاع الخاص الأردني آمالا على إحياء التبادل التجاري الثنائي في سوق مجاورة كبيرة، ارتبطت بها أنشطة تجارية أردنية منذ فترة طويلة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سبق أن قال قبل نحو أسبوع، إنه لا يرى ما يدعو لفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن قرب موعد فتح المعبر، لا سيما مع إحراز النظام السوري التقدم الميداني الكبير في البلاد على حساب معارضيه وقرب حسم المعركة عسكريا.