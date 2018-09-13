“ريلام” للاستثمار تطلق العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة “هيتاشين ايكو” بتقنية الجيل الثالث للبلوك تشين

● تعتمد هيتاتشين ​​على تقنية الجيل الثالث للبلوك تشين.

● يوفر النظام البيئي “الإيكولوجي” للبلوك تشين من هيتاتشين سرعة فائقة في معالجة المعاملات، وأمنًا وقابلية للتوسع، ومن المتوقع أن يكون أداة لتغيير قواعد اللعبة.

● تم الإعلان عن العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة “هيتا ايكو” عند الإطلاق.

12 سبتمبر 2018: أطلقت شركة ريلام للاستثمار رسمياً نظامها البيئي “الإيكولوجي” بتقنية الجيل الثالث للبلوك التشين – هيتاتشين وعرضها الأولي للعملة الرقمية المشفرة. بدأ الإطلاق العالمي في دبي اليوم، وسيستكمل في لندن وتركيا طوال عام 2018.

هيتاتشين ​هي ​عبارة عن شبكة بلوك تشين مهجنة فائقةالسرعة لنقل المكلفات الثنائية + محسنات مثار البيانات تركز على معالجة معضلة قابلية التطوير على مدى العمر وتدفع باتجاه منصة محكومة بشكل ديمقراطي يتم بناؤها لإجراء معاملات بمعايير الصناعة بينما تم تصميمها بشكل فريد للمستخدمين بشكل خاص. بفضل مجموعة من الميزات التي تجمع بين مزيج من التصميم العام والفردي المرتكز على الاعتماد من خلال نظام متعدد السلاسل، يمكن للمستخدمين استخدام هيتا تشين ​​لكلتفضيلات البلوك تشين العامة والخاصة.

يتألف النظام البيئي “الأيكولوجي” لهيتاتشين ​​من عقودذكية والعرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة من هيتا، ومحافظ هيتا الساخنة والباردة، ومتجر للتطبيقات، والأدوات المساعدة بخاصية بلوك تشين وحلول شاملة تعزز إمكانية تطبيقها في الأعمال المصرفية الذكية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية والاتصالات وإدارة البيانات والاستثمار والصرف النقدي والتحويلات.

أصبح ازدحام الشبكة والمعاملات البطيئة والرسوم المرتفعة للشبكة والاستهلاك العالي للطاقة مرادفاً لتقنية البلوك تشين للجيل الأول والثاني. تتعامل تقنية بلوك تشين للجيل الثالث مع أخطاء سابقاتها من خلال حل مشكلات قابلية التوسع وزيادة المعاملات في الثانية وكفاءة الطاقة وتقريب تقنية بلوك تشين من اعتماد الجمهور العام.

قال السيد/ سلطان علي لوتاه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيتاشين “نحن نقود العالم كله في نظام بيئي “ايكولوجي” جديد. ستكون هيتاتشين ​​هي الداعم لك وهي مجتمعك وعملك وحياتك الاجتماعية. تم تصميم هيتاتشين ​​لتكون نظامًا بيئيًا متنوعًا عبر مختلف القطاعات مثل: التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعاملات التجارية والنقل وسوف يقدم دئماً التحسينات وفق التغييرات التي تحدث في مجتمعاتنا. ويتمتع النظام البيئي “الإيكولوجي” بتقنية بلوك تشين 3.0، ومن خلاله سنقدم عقودنا الذكية والعملة الرقمية “هيتا كوين” ومحفظة هيتا وغيرها من التقنيات الأخرى.

يتطور الابتكار في التشفير بشكل سريع وتستعد هيتاتشين ​​لتقوده إلى مستويات عالية غير مسبوقة. تهدف عملة هيتا إلى أن تصبح واحدة من أكثر العملات التشفيرية قبولاً في العالم، مدعومة بالطلب المتولد من النظام الإيكولوجي التشفيري ذو المعيار العالمي من هيتاتشين حيث سيكون جميع المستخدمين قادرين على إطلاق مشاريع عملات رقمية مشفرة خاصة بهم.

وصرح السيد/ نورمان خان الشريك المؤسسلهيتاتشين قائلاً “إن مشروع العملة الرقمية المشفرة هو مشروع مثير للغاية يسمح للناس بالاستثمار في فرص فريدة مثل هيتاتشين. ستكون عملة هيتاتشين المشفرة داعمة بشكل كامل ومرتبطة بالشركات والأشخاص الذين سيغيرون العالم بشكل إيجابي. إنني أتطلع إلى العمل مع المؤثرين الثوريين وذوي التأثير.

وفي حديث له قال شامير طه، مستشار بهيتاتشين “إننا كثيرا ما نقبل الوضع الراهن وكما قال توماس أديسون بأن هناك دائمًا طريقة أفضل للقيام بذلك. الأمر متروك لنا لمواصلة البحث عن طرق أفضل. إن هيتاتشين ​​هي خطوةنحو تحسين الوضع الراهن في تقنية بلوك تشين”.

يعتقد خبراء التقنية أن هذا هو التطور الأكثر أهمية في تقنية بلوك تشين وأن هيتا تشين مستعدة لتكون مؤثرًا ثوريًا يخترق جميع قطاعات اقتصادنا ومجالات حياتنا المختلفة بطرق غير مسبوقة.

