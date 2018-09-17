لبنان: تحريك دعوى قضائية ضد إعلامي بجرم الإساءة لسمو أمير البلاد

طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود اليوم الاثنين تحريك دعوى قضائية بحق الإعلامي اللبناني سالم زهران بجرم “التحقير والقدح والذم بشخص سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر”.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان القاضي حمود أحال ملف زهران الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بعدما تم الاستماع الى افادته امام المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس بشأن ما صرح به اثناء المقابلة التي أجرتها معه قناة (المنار) الخميس الماضي.

وكانت المقابلة المذكورة والتي تضمنت ادعاءات وافتراءات بحق سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موضع استنكار وشجب من القيادات اللبنانية الرسمية ومختلف القوى السياسية والتي اكدت رفضها أي تطاول على الكويت وقيادتها وحرصها على افضل العلاقات بين البلدين الشقيقين.