“أرامكو” السعودية ترصد أكثر من 133 مليار دولار للتنقيب عن النفط

كشفت شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) اليوم الاثنين عن خطط لإنفاق أكثر من نصف تريليون ريال (3ر133 مليار دولار) في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال السنوات العشر المقبلة.

جاء ذلك في كلمة للنائب الأعلى لرئيس (أرامكو) للتنقيب والإنتاج الدكتور محمد القحطاني خلال حفل أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) الذي أقيم اليوم لتخريج الدفعة الأولى من طلاب الاكاديمية التي ضمت 132 طالبا يمثلون 34 شركة للحفر والخدمات.

وأوضح القحطاني ان هذه الخطط تأتي تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 مؤكدا “ان الاكاديمية ستلعب دورا مهما في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر وستسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة”.

من جانبه اكد رئيس (أرامكو) السعودية كبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر الأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج و(أرامكو) السعودية بشكل خاص.

واشار الناصر إلى أن الشركة تحفر سنويا آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية.

وأضاف أن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها وتوليد فرص وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جدا.