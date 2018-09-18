وزير الصحة ينعي الدكتور طلال الشمري

نعى وزير الصحة وزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور باسل الصباح الطبيب الجراح الكويتي د. طلال الشمري الذي وافته المنية فجر اليوم أثناء ادائه مهام عمله في مستشفى الجهراء خلال الخفارة الليلية.

وقال الدكتور باسل الصباح: ” خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الزميل د.طلال الشمري الذي توفاه الله أثناء أدائه لعمله، نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.”