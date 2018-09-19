5 حفلات غنائية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ88

يحيي نجوم الغناء الخليجي والعربي احتفالات السعودية باليوم الوطني «88» يومي السبت والأحد المقبلين بالمشاركة في سلسلة حفلات غنائية ستقام بين الرياض وجدة والدمام احتفاء بالمناسبة.

وسيتواجد بين المدن الثلاث بالساعات القادمة 14 فناناً لإجراء بروفات الحفلات الخمسة التي ستقام بإشراف تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بهيئة الثقافة؛ بينما ستنقل على الهواء مباشرة على قنوات روتانا التي ستتولى تنظيم الحفلات الغنائية.

واحتفالاً باليوم الوطني، وجهت اللجنة الفنية بتوزيع الدعوات على الراغبين في حضور الحفلات الغنائية التي ستقام بين مدينة الرياض وجدة والدمام مجاناً، وستنطلق حزمة الحفلات الخمس بدءاً من يوم السبت المقبل بحفل غنائي مخصص للنساء تحييه نجمتا الغناء الخليجي والعربي الفنانتان نوال الكويتية وأنغام بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» بجدة.

بينما يحتضن مركز الملك فهد الثقافي يوم «السبت» القادم حفلاً غنائياً يعود من خلاله خالد عبد الرحمن لمصافحة جماهيره في الرياض التي غاب عنها السنوات الأخيرة، ويشاركه الحفل الفنانان عبادي الجوهر وعبد الله الرويشد اللذان سجلا حضوراً لافتاً خلال الحفلات الغنائية التي أقيمت الفترة الماضية.

وتعود عجلة الحفلات للدوران مجدداً في اليوم التالي (الأحد) الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمملكة بـ3 حفلات غنائية يحييها في جدة فنان العرب محمد عبده ورابح صقر ورامي عبد الله، بينما يحتضن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الحفل الغنائي لماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، وفي الدمام ستشهد الصالة الخضراء الحفل الذي سيحييه راشد الماجد ونبيل شعيل ووليد الشامي، بينما سيكون الحضور لجميع الحفلات الأربعة متاحاً لكلا الجنسين.

فيما ستشهد السعودية حزمة من الفعاليات احتفالاً بالمناسبة الوطنية الـ88 تقيمها عدة جهات حكومية تغطي مناطق المملكة كافة، وتشمل العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية والترفيهية ضمن روزنامة «اليوم الوطني السعودي» لإيجاد الفرح والبهجة في محيا المواطنين والمقيمين بمختلف المناطق يعكس محتواها محلياً الحدث العظيم لليوم الوطني وينقل تاريخ المملكة في حاضرها ومستقبلها

وتقام فعاليات في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، وعدة أنشطة كالعروض المسرحية والأمسيات الشعرية الوطنية، ومسابقات في الشعر وفقرات وطنية مختلفة مخصصة للأطفال، ومعرض للفن التشكيلي، ومجموعة من العروض الحية في الشعر والإلقاء، وعروض للفنون الشعبية ومعرض للصور الوطنية وندوات ثقافية.