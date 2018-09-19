الكويتيون رابع اكبر مشتر للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي

اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الاربعاء ان الكويتيين جاؤوا في المرتبة الرابعة بعد العراقيين والايرانيين والسعوديين من حيث شراء الاجانب للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي.

وقالت البيانات التي اصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 271 عقارا في اغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 944 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 394 عقارا ثم السعوديون ثالثا ب275 عقارا والروس خامسا ب192 عقارا.

واضافت ان العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للاجانب في تركيا خلال اغسطس الماضي بلغ 3866 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 6ر129 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

واشارت البيانات الى ان مدينة (اسطنبول) كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للاجانب في اغسطس الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1141 عقارا تلتها (أنطاليا) ب675 عقارا ثم (بورصة) ب307 عقارا وأنقرة ب305 عقارا و(يالاوا) ب263 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها سجلت انخفاضا خلال اغسطس الماضي بنسبة 5ر12 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 105154 عقارا في جميع انحاء تركيا.

واوضحت البيانات ان (اسطنبول) جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في اغسطس الماضي اذ بلغت مبيعاتها 15262 عقارات تلتها (انقرة) ب9291 عقارا ثم (ازمير) ب5064 عقارا فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 14 عقارا.