مشروب يساعدك على الخلود إلى النوم في دقائق

يعتبر الأرق من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص الذين يقضون عدة ساعات ليلا في محاولات يائسة للخلود إلى النوم.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بعض خبراء الصحة، أن هناك مشروبا بسيطا يمكن أن يساعد الأشخاص بفاعليه على الخلود إلى النوم في دقائق معدودة، وهذا المشروب مكون من الكركم وحليب اللوز.

ويطلق الخبراء على هذا المشروب اسم «الحليب الذهبي»، مؤكدين أن حليب اللوز يحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم، الذي يدعم العظام والصحة والأعصاب والعضلات، ويلعب دوراً رئيسياً في حصول الأشخاص على نوم عميق وهادئ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الماغنيسيوم غالبا ما يعانون من النوم المضطرب.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكركم يساعد على الاسترخاء ويحسن المزاج العام، وبالتالي فإن الخلط بين حليب اللوز والكركم قد يساعد على الخلود إلى النوم بشكل سريع.

وأوضح الخبراء أن هذا المشروب قد يساعد أيضا في علاج الالتهابات الحادة في الجسم.