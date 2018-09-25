الرقابة حذفت مقاطع من “صندوق أسود آخر”

استضاف الملتقى الثقافي في افتتاح موسمه الثامن الأديب إسماعيل فهد إسماعيل لمناقشة روايته «صندوق أسود آخر»، بمشاركة نقدية من د. إبتهال الخطيب، وحضور جمع من المثقفين والأدباء.

وعلى هامش الافتتاح، وقع الأديب إسماعيل فهد نسخاً من رواياته.

في البداية، قال مؤسس الملتقى ومديره الأديب طالب الرفاعي، «إننا نحتفل اليوم معكم في افتتاح الموسم الثامن للملتقى، وتلك السنوات مرت سريعاً بجهودكم ومشاركاتكم، وما كان للمتلقى الثقافي أن يكون لولا ذلك، فهو ملتقى للجميع».

وأضاف الرفاعي، أن بداية الموسم ما كان ممكناً أن تكون أجمل من لقاء أحد مؤسسي الملتقى إسماعيل فهد إسماعيل، وحضور هذا الروائي والكاتب والقاص، وهذا الإنسان شجرة كلنا نستظل في ظلها.

واستهل الأديب إسماعيل فهد كلمته قائلاً: «الحديث عن رواية «صندوق أسود آخر» صعب، وخلالها عدت إلى موضوع رواية العنقاء والخل الوفي وأردت استكماله».

من جانب آخر، لفت فهد إلى أن الملاحظات التي وجدت داخل الرواية حذفت بمعرفة الرقيب، لأن الرقابة اقترحت أن أحذف 38 مقطعاً، «وكنت أحذف المقطع وأضع جملة :»حذف بمعرفة الرقيب»، وأحياناً «حذف بمعرفة المؤلف أو لمحاذير رقابية»، ذلك أن بيني وبين الرقابة اتفاقاً ضمنياً منذ التسعينيات، أقدم لهم العمل قبل نشره، وهم يبدون ملاحظاتهم، وإذا كنت قادراً على حذفها أتدخل فيها وإلا أطبع في الخارج، لكن كان يهمني أن يطبع هذا العمل بالذات في الكويت، لذا لجأت إلى لعبة حذف بمعرفة الرقيب وعلى القارئ أن يتصور ما المحذوف».