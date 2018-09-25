بيع “فيرساتشي” الإيطالية.. اسم كبير حسم الصفقة

في صفقة كبيرة بلغت 1.83 مليار يورو (2.12 مليار دولار)، أعلنت كبرى الشركات الأميركية للموضة عن شراء دار أزياء “فيرساتشي” الإيطالية، وفقا لـ”بيزنيس إنسايدر”.

وذكر الموقع أن مجموعة “مايكل كورس” الأميركية الشهيرة للموضة حسمت الصفقة شراء “فيرساتشي” الإيطالية، لتصبح ضمن عائلة كورس.

وقال جون أيدول، رئيس المجلس الإداري للمجموعة، في بيان صحفي: “نحن متحمسون بعد أن أصبحت فيرساتشي جزءًا من عائلتنا، نحن ملتزمون بالاستثمار في نموها”.

وأضاف: “مع الموارد الكاملة لمجموعتنا، نعتقد أن قيمة فيرساتشي ستنمو لتبلغ أكثر من 2.0 مليار دولار في العائدات”.

وتابع: “سنستفيد من نمو في الأرباح والعائدات بفضل قوة العلامات التجارية: مايكل كورس وجيمي تشو، بالإضافة إلى انضمام فيرساتشي”.

وكانت دوناتيلا فيرساتشي، شقيقة مؤسس الدار الراحل جياني، دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار، الثلاثاء، من أجل الإعلان رسميا عن الصفقة.