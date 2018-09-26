“الخطوط الكويتية” توقع اتفاقية مع “اينشن الكورية” لتشغيل وتطوير مبنى (تي4)

وقعت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاربعاء اتفاقية عقد تشغيل وتطوير مستوى الخدمة في مبنى الركاب الجديد (تي4) مع شركة (اينشن الكورية) لمدة خمس سنوات.

وقال رئيس مجلس ادارة (الكويتية) يوسف الجاسم في بتصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بتوقيع هذه الاتفاقية ستتمكن (الكويتية) من تشغيل كافة الرحلات المتوجهة الى دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل من خلال عدد رحلات يومية تتراوح مابين 26 إلى 34 رحلة ذهابا وإيابا.

واوضح الجاسم ان العقد مدته خمس سنوات ويضم عملية تشغيل رحلات (الكويتية) والتي ستكون من خلال التشغيل التدريجي المتصاعد بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني.

واضاف ان التشغيل سيبدأ بدول مجلس التعاون على ان تتوسع الرحلات تدريجيا في مبنى (تي4) الى الدول العربية وبعدها اوروبا والولايات المتحدة وشبه القارة الهندية والشرق الاقصى.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان بتصريح مماثل ل(كونا) إن الخطوط الكويتية انتقلت بنجاح الى المرحلة الثانية من تشغيل مبنى (تي4) حيث شملت جميع محطات دول مجلس التعاون.

وأوضح الفوزان بأن تشغيل مباني الركاب في العالم يحتاج لفترة 12 الى 24 شهرا لاستكمال التشغيل بالكامل الا ان الإدارة العامة للطيران المدني استطاعت تشغيل المبنى بشكل تصاعدي في فترة قصيرة وفقا للمواصفات العالمية.

واشاد في هذا الصدد بالتعاون الكبير والمثمر مع وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك والعاملين في الخطوط الجوية الكويتية في التشغيل التصاعدي لمبنى (تي4).

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) ومن ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.

يذكر ان شركة (إنشن) العالمية الكورية تعد إحدى المؤسسات المتخصصة في إدارة المطارات ومجالات خدمات الطيران والملاحة الجوية إذ تدير حاليا مبنى الركاب المساند (تي4) المخصص لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية الذي تسع طاقته الاستيعابية إلى نحو 5ر4 مليون مسافر سنويا.