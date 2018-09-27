“العاقول” عشبة استخدمها الكويتيون قديما لعلاج الكلى والمرارة والصداع النصفي

(فريج العاقول) في منطقة شرق و(دوار العاقول) و(حسين بن عاقول) أشهر اسم لشخصية جسدها العملاق الراحل عبد الحسين عبد الرضا في تاريخ الدراما الكويتية فما هو أصل تسمية الأماكن والاسماء باسم (العاقول).

و(العاقول) هي شجرة معمرة كثيرة الاشواك ذات ازهار حمراء قرمزية صارخة الحمرة تظهر في الصيف بين الاشواك عرفها العرب منذ القدم وأطلق عليها داوود الانطاكي (العالم بالصيدلة والطب) في وصفاته العلاجية مسمى (شوكة الجمل) لكثرة الأشواك التي تنمو على سيقانها.

واشار المؤرخ الكويتي فرحان الفرحان في كتابه (معجم المواضع والمواقع والأمكنة) الى نبتة العاقول بالقول إن (فريج العاقول) أخذ تسميته من هذه النبتة الشائكة التي كانت تنمو في أرجائه ولاسيما في فصل الصيف.

واضاف أن هذه النبتة كانت تعتبر من اجود ما ترعاه الابل بعد (نبتة الروثة) الى جانب الاستفادة من أغصانها كوقود للتدفئة أو الطبخ عندما تجف واشتهرت في دول عربية لا سيما المملكة العربية السعودية حيث أصبحت من أشهر الأعشاب ذات الاستخدامات العلاجية لدى سكان المنطقة الوسطى في المملكة وخصوصا انها من النباتات التي تتحمل قسوة المناخ في شبه الجزيرة.

وبين ان جذور (العاقول) قوية غائرة في باطن الأرض تصل الى عمق 10 الى 15 مترا تمكنها من امتصاص الرطوبة من داخل التربة ولها أوراق مفردة بسيطة ملساء الحواف بيضاوية الشكل الى مستطيلة وأزهار فراشية الشكل أما الثمار فهي قرنية الشكل مستقيمة الى اسطوانية حمراء قاتمة.

وعن أهمية عشبة العاقول في البيئة الكويتية واستخدامات أهل الكويت لها في الماضي قال المهندس الكيميائي واستاذ علم النبات فهد البناي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان هذه العشبة استخدمها الكويتيون في السابق لعلاج ألم الخاصرة ولاذابة الحصى في الكلى ولأمراض الكبد.

واضاف البناي ان هذه النبتة كانت دواء ممتازا لعلاج الصداع المزمن والذي يسمى في اللهجة المحلية (فري الراس) الى جانب دورها المهم في تنظيف الجهاز الهضمي وإدرار البول وعلاج آلام المفاصل والروماتيزم.

وفيما يتعلق بطريقة استخدام (عشبة العاقول) للعلاج أوضح أنها تحضر مثل الشاي حيث يتم غسلها بالماء ثم تغلى كمية منها حسب الحاجة ويشرب المنقوع بعد أن يفتر قليلا كما يتم استنشاق البخار الناتج من غلي العشبة لتسكين آلام الشقيقة (الصداع النصفي) فيما يستفاد من الزيوت الطيارة التي تستخلص من أوراق العاقول كدهان لعلاج المفاصل والعضلات.

وأشار إلى ان (عشبة العاقول) لها خصائص ومميزات لما تحتويه من أحماض وسكريات مختزلة وستيرولات غير مشبعة ومواد كربوهيدراتية ومواد راتنجية وزيوت طيارة بالإضافة إلى فلافونيدات وغلوكزيدات ومواد صابونية ومواد انثراكينونية قادرة على تذويب الحصوات في المرارة والكلى بجسم الانسان.

واوضح أن عشبة العاقول هي من الأعشاب التي يتناولها الجمل اذ يقوم إذا دعته الحاجة لتخليص جسمه من الفضلات والسموم أو طرد الاجسام الغريبة من معدته بمضغها جيدا ثم يميل رأسه عند أكلها ومن ثم يبتلعها.

وذكر البناي ان نبتة العاقول منتشرة في جميع أنحاء الكويت وبالأخص في منطقة شرق حيث سمي (فريج العاقول) الذي سكنته مجموعة من العوائل الكويتية الكريمة نسبة لكثرة وجود تلك العشبة في الفريج او الحي وكذلك كانت توجد في منطقة (بوحليفة) و(بر الاحمدي). (النهاية) ش ع ل / ي س ع